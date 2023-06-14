شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 17 رحلة جوية لنقل الحجاج إلي الأراضي المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا للجسر الجوى الذى بدأته مصر للطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، تسير الشركة اليوم الأربعاء 17رحة جوية بواقع، 8 رحلات القاهرة - جدة، 6 رحلات القاهرة- المدينة المنورة، و3 رحلات برج العرب - المدينة لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن وحجاج قرعة البحيرة والأسكندرية وحجاج وزارة التضامن والترانزيت والسياحة وحجاج دولة فلسطين وتأشيرات العمل.

وانطلقت من مطار القاهرة الدولي 10 يونيو الجاري، أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ/2023 م من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، ومن المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا العام ما يقرب من 35 ألف حاجاً إلى الأراضي المقدسة علي متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلي جدة و 72 رحلة جوية إلي المدينة المنورة لنقل 11000 حاجا من حجاج القرعة و 5300 حاجا من حجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات و5000 حاجا من حجاج السياحة والأفراد، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاجًا من حجاج باماكو بدولة مالي علي متن 24 رحلة جوية و 3000 حاجًا من الحجاج الفلسطنيين علي متن 10 رحلات جوية، ومن المقرر أن تسير الشركة اليوم من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي 4 رحلات جوية إلي المدينة المنورة، لنقل 1076 حاجاً من حجاج.