شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: موزانة الدولة لم تتحمل جنيهًا فى مشروعات العاصمة والعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما تحقق بالنسبة لظروف مصر وإمكانياتها دفع كثيرًا من الدول لسؤالنا عن كيفية تحقيق ذلك، رغم أن ظروف الدولة لا تسمح أن تفعل ما تحقق.

وأضاف الرئيس السيسى خلال المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية :"الموضوع كله كان أفكار، فالعاصمة الإدارية بدأت فكرة، وبدأنا تعظيم القدرات، وأدخلنا المكينة، كى تكون الدولة المصرية في مستوى إدارى متقدم".

وشدد الرئيس على أن الدولة المصرية لم تنفق جنيها واحداً من الموازنة فى مشروعات العاصمة الإدارية، مشددا: " لا مادفعناش فى العاصمة، وهل دفعنا جنيه للموازنة فى العلمين؟.. والله العظيم ما خدنا جنيه من الدولة ".