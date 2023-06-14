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بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير.. كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الوطنى للشباب.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد -  

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته بالمؤتمر الوطنى للشباب ببرج العرب بالإسكندرية، إن بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير، مضيفا أن الدولة نفذت مشروع ترعة المحمودية بطول 20 كيلومترا .

 

وفى هذا الإنفوجراف نرصد ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الوطنى للشباب

 

 

أسيب الناس مرمية فى الشوارع ونايمة فى الصفيح والأكل موجود .. ناكل ولا أشيل الناس وأسكنهم فى بشاير الخير والدنيا تبقا غالية شوية

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الأكل غالى صحيح بس إحنا بنحاول بناء الدولة ومعالجة تاريخ طويل

 

بيقولوا بيهد الجوامع والبلد بتحب الطرق.. انتوا واخدين بالكم يعنى إيه دولة؟ 

 

الدولة لما نفذت مشروع ترعة المحمودية بطول 20 كيلومترا كان كل الناس يشكون على مواقع التواصل وفى الجرائد وكان البعض يقول إن الدولة تزيل المساجد

 

هنرجع الجوامع تانى وهنرجع الكنائس تانى بس هنرجعها صح وإحنا شغالين فى امتداد محور المحمودية الـ55 كيلومتر علشان أوصل للبحيرة

 

شيلنا كل التعديات الموجودة على محور المحمودية وكان فيه قدام التعديات دى تعويض اجتماعى، وقلنا لا مانقدرش نسيب الناس دى بالطريقة دى

 

بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير وأنا كإنسان منكم أمين معاكم وأمين عليكم

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اللى هيحاسبنى ربنا بالمناسبة حسابكم أنتو سهل جدا لكن حساب رب البشر أصعب ربنا شايف كل حاجة ومطلع على كل حاجة

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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