شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها حديثه للنائب عبد المنعم إمام: "انت بتطلب الحد الأقصى فى كل شىء ليه، الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة". وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "ازاى هتعمل استحقاق دستورى في التعليم، عايزنى اضحك عليكم كلكم، عايزين استحقاق دستورى للصحة هو انا معايا فلوس لكل الكلام ده". وتابع الرئيس السيسي: "هل الدولة المصرية عندها فلوس تعمل تعليم لـ25 مليون شخص، تريد 250 مليار دولار هتجيبهم منين".

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