أخبار مصر.. الرئيس السيسي: "لدينا مرونة فى سعر الصرف ولكن عندما يتضرر شعب مصر فلا"

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اقتربت أن يكون الدعم صفر في المشتقات البترولية ولكن ما حدث أنى رجعت تاني عندما زاد سعر الصرف بهذه الطريقة ، عندما تقترب من سعر الصرف انتبه حتى لا يدخلك في أزمة فوق خيالك".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "كتير من الخدمات التي تقدمها والمنتجات التي تأتى بها تسعر بالجنيه على قيمة الدولار، وبجيب الذرة الصفراء من الخارج وهل أسعره على 8 جنيهات للدولار أم 166 جنيها للدولار أم 30 جنيها للدولار، و لو سعرت بـ30 و40 فالسعر سيكون ماذا".

وتابع الرئيس السيسي: "نحن مرنين في سعر الصرف ولكن عندما يتعرض الأمر لأمن قومى وشعب مصر يتضرر فيها فلا، عندما يكون تأثير صعر الصرف على حياة المصريين لا نجلس في مكاننا".

وقال الرئيس السيسي: "كيلو اللحمة بـ300 جنيه بسبب سعر الصرف، لو عايز تخلى سعر الصرف بـ50 و60 المواطن سيعاني ، لو كان الحل أن الإطلاق سيوفر الرقم المطلوب عايز كام ، محتاج ما بين 85 أو 90 مليار دولار لتوفير الطلبات لمصر".. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

رئيس الوزراء: الدولة أنفقت 812 مليار جنيه في الإسكندرية والبحيرة خلال 8 سنوات

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن حجم استثمارات الدولة في الإسكندرية والبحيرة خلال الثماني سنوات المنقضية، مشيرا إلى أنها تجاوزت 812 مليار جنيه مستهدفة الإنسان والخدمات أيضا.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي:"تم إنفاق 46 مليار جنيه في بناء الإنسان.. الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتعليم، مشيرا إلى أن هذا الرقم انعكس على زيادة عدد الفصول في الإسكندرية بنحو 21 % والبحيرة 18.5 %.

وأكد أن القفزة الكبيرة كانت في التعليم الفني بزيادة 57 % في الإسكندرية و 51 % في البحيرة، معقبا:" الدولة حاسة بأهمية هذا النوع من التعليم"..وتقديم مستوى معين من المدارس لم يكن موجود من قبل مثل المدارس الدولية والمصرية اليابانية وتطوير المباني التعليمي ونقلها نقلة نوعية.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الانتهاء من قبول 14338 طالبًا وطالبة من الراغبين في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية.

واستنادًا للقرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والذي نص على أنه يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة (حالات الحروب والصراعات) تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً لمجموعة من القواعد والضوابط تتضمن: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وكذا أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة، والقيام بعمل مقاصة لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته، وذلك سعيًا للدخول في المسار التعليمي، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وضمان المستوى العلمي الجيد للطالب.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الخميس، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح محدود على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وشمال ، مع وجود شبورة على بعض الطرق صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس : القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة .

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في مصر عقب هبوط ملحوظ ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2285 جنيها وهو أدني مستوى للذهب في الأسواق منذ شهر تقريباً، وذلك وسط تداولات ضعيفة للذهب في الأسواق، وبلغ إجمالي هبوط الذهب 25 جنيها في الأسواق منذ تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2285 جنيها.

عيار 18 يسجل 1959 جنيها.

عيار 24 يسجل 2611 جنيها.

الجنيه الذهب 18280 جنيها.

أعلن ريال مدريد الإسباني، بشكل رسمي عن تعاقد مع الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام نجم وسط بوروسيا دورتموند خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

أصدر ريال مدريد بيان رسمي، قال فيه " أتفق نادي ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على إنتقال اللاعب جود بيلينجهام الذي سيبقى مرتبطاً بنادينا على مدى المواسم الستة المقبلة".

وأضاف البيان، "سيقام غداً الخميس 15 يونيو في تمام الساعة 12:00 ظهراً في مدينة ريال مدريد حفل تقديم جود بيلينجهام كلاعب جديد في ريال مدريد، بعد ذلك سيظهر جود أمام وسائل الإعلام".

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بزيادة الأردب إلى 1500 جنيه قبل موسم حصاد القمح، مضيفا:" النهاردة ملتزمين وبنسدد للفلاحين بهذا السعر".

أضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعادية بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة بحضور الرئيس السيسي: "النهاردة السعر العالمى أقل 2500 جنيه فى الطن.. يعنى الفلاح المصرى بياخد أكتر".

نفذت مصلحة السجون بسجن جمصة، صباح اليوم، حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل فى القضية المعروفة إعلاميا بقاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة فى محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

وقضت محكمة النقض بقبول طعن المقدم من المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدامه شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر ضده، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف

وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر فى 22 يونيو الماضى، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجنى عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.