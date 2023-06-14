شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أغنية "البحيرة" تزامنا مع زيارة الرئيس السيسى للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المنشات والمباني الحكومية في قرية الابعادية بمحافظة البحيرة، وبمناسبة هذه الزيارة ينشر ”الخليج 365” أغنية البحيرة".

ع البحيرة قوام جينا.. زورنا ناسنا وأهالينا

كرم البيوت شيء متأصل ملناش هنا غير بعضينا

وكل يوم فرحة بتكبر مع بعض نبني اكتر واكتر

طول ما احنا إيد واحدة هنقدر لسه اللى جاي كتير لينا

هالله هالله ع البلاد دي واللى منها أحلى ناس محلينها

كل يوم بتبقا أحلى من اليوم اللى قبله

أحنا مش ضيوفها أهل دايما في عينها