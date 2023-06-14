شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة مع السيسى.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" حياة كريمة مع السيسى.. الرئيس السيسى يفتتح مشروعات جديدة بقرية الأبعادية.. وأهالى البحيرة: بنحبك يا ريس .. الرئيس: 350 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من «حياة كريمة».. يشهد المؤتمر الوطنى للشباب فى الإسكندرية ويتفقد مجمع الورش بجامعة برج العرب التكنولوجية.. ويؤكد: 400 ألف وحدة سكنية غير صالحة بالإسكندرية والإسكان البديل يكلف 150 مليارا.. وميناء أبو قير يضم 10 كم أرصفة ولا يوجد مثله إلا فى إسبانيا.

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