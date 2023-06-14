شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: إن نجاكم ربنا مرة متستنوش ينجيكم كل مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "عند افتتاح مصنع الغزل والنسيج في المحلة سنكون موجودين لأن ظروف الفيديو كونفرانس انتهى، وكل منا يريد الحد الأقصى فى كل حاجة والمثال في كل شيء ولن تسطيع أن نفعل كل ذلك".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، أن الحوار الوطني خطوة، واتفقنا عندما نناقش أي موضوع هذه خطوة من الخطوات ، والحوار الوطني ليس نهاية المطاف ، والعفو الرئاسي خطوة من الخطوات .

وتابع الرئيس السيسي: "لا نستطيع إلا نتحدث في الماضى لأن الماضي كان ممكن يخليكوا في خراب ، إن نجاكم ربنا مرة متستنوش ينجيكم كل مرة ، والفضل لله ولما بنقول كدة الناس تستغرب وتقول مش أنت اللى اتحركت ولكن ربنا اللى نجاكم يا مصريين".