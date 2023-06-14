شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "بنواجه نقص الإمكانيات بالأفكار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمة له بمؤتمر الشباب بالإسكندرية: "هسقف لكل واحد يقدر يحل مسألة لمصر، الكلام حاجة والعمل التنفيذى حاجة تانية، وده مش معناه أننا عملنا كل حاجة صح، أنت بتطالبنى بحاجات مش هقدر ألبيهالك، وفاكرنى متقاعس، طيب هتقاعس ليه، وأى طالب في كلية الاقتصاد يتكلم في السياسات الاقتصادية والنقدية ويحط الحلول ولكن التنفيذ هيكون بأفكار".

وأضاف: "من منظور الإمكانيات المتاحة لا استطيع أن أوفر متطلبات وزارة الصحة طبقا للمعايير الطبية لكل المصريين والمواطنين، المصريون يحتاجون ضعف المستشفيات الموجودة والأطقم الطبية المتاحة حاليا، الرقم المطلوب مش موجود وهياخد فترة علشان يبقى متوفر بجهدنا كلنا وصبرنا كلنا".

وتساءل: "الأطباء مشيت من مصر علشان أنا مش بديله كويس، وراح يدور على فرصة تانية، وقولت لوزير التعليم العالى هنزود عدد خريجى كليات الطب لأنى ما اقدرش أمنع الأطباء من السفر".

وذكر: " فى أى تحدى أنت بتطالبنى بالحد الأقصى، وانا قولت كل اللى هتقولوا عليه هعمله، وكل ما يجمعنا مصلحة وطن، ولا أستطيع أن أقول لوزير الصحة أننى لا استطيع توفير المبلغ المطلوب لعلاج 105 ملايين مواطن مصري وفقا للمعايير الطبية ، وأحنا ما عندناش غير الأفكار اللى نواجه بها نقص قدراتنا".