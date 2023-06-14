شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "الدولة مش هاتطلع لقدام إلا بتحطيم الفجوة الخاصة بالدولار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "لازم نشتغل عشان نقلل الفجوة الدولارية، عملنا السنين الماضية كنا ننزل نجيب من الأسواق دولار حتى نعطيه للبنك المركزي ونزود حجم الدين علينا وحلناها حتى لم تعد نستطيع الحل ولم نستطيع أن نفعل ذلك".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية:"لا بد أن نواجه ده كلنا أن نقلل فاتورة استيرادنا بالدولار ونزود الصادر بالدولار والمستلزمات التي نأتى بها من الخارج تقل".

وتابع الرئيس السيسي: "هناك قائمة 140 أو 150 مستلزم إنتاج يوفرون من 25 إلى 30 مليار دولار ندفعهم الآن ولما ندخلهم في الصناعة وكل ما تدخلهم أسرع سيزيد الناتج المحلى والضرائب تزيد ومعدلات البطالة التي وصلت إلى 7,4 % رغم الظروف القاسية التي نمر بها، حد بيجيب منتجات بسيطة جدا نستوردها من الخارج فهذه ليست تكنولوجيات متقدمة".

وقال الرئيس السيسي: "الدولة ليست بتاعة الحكومة أو بتاعتى الدولة ده بتاعتنا ولازم تنجح بينا كلنا ومش بعرف أضحك على حد ولا أعرف أكون غير أمين أو صادق ، الدولة ده مش هتطلع لقدام إلا بتحطيم الفجوة الخاصة بالدولار".