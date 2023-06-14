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لازم نقلل فاتورة استيرادنا.. الرئيس السيسى: الدولة مش هاتطلع لقدام إلا بتحطيم فجوة الدولار

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الدولة مش هاتطلع لقدام إلا بتحطيم الفجوة الخاصة بالدولار، مؤكدا على أهمية تقليل فاتورة الاستيراد

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس

 

ليس لدى اكتفاء ذاتى فى كل شىء لو لدى اكتفاء ذاتى لن يفرق معى سعر الصرف

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اقتربت من أن يكون الدعم صفر فى المشتقات البترولية ولكن ما حدث أنى رجعت تانى عندما زاد سعر الصرف بهذه الطريقة

 

عندما تقترب من سعر الصرف انتبه حتى لا يدخلك فى أزمة فوق خيالك

 

نحن مرنين فى سعر الصرف ولكن عندما يتعرض الأمر لأمن قومى وشعب مصر يتضرر فيها فلا

 

عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين لا نجلس فى مكاننا

 

لازم نشتغل عشان نقلل الفجوة الدولارية

 

 السنين الماضية كنا ننزل نجيب من الأسواق دولار حتى نعطيه للبنك المركزى

 

لا بد أن نقلل فاتورة استيرادنا بالدولار ونزود الصادر بالدولار والمستلزمات التى نأتى بها من الخارج تقل

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الدولة مش بتاعة الحكومة أو بتاعتى الدولة دى بتاعتنا ولازم تنجح بينا كلنا

 

مش بعرف أضحك على حد الدولة دى مش هتطلع لقدام إلا بتحطيم الفجوة الخاصة بالدولار

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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