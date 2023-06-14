شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب قراء القرآن: رفع المعاشات بعد الزيادة الجديدة بنسبة 100% من أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر أن الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القرآن- قد زف البشارة لأهل القرآن جميعا وخاصة أصحاب المعاشات منهم، بأن مجلس إدارة النقابة قرر بالإجماع زيادة أصحاب المعاشات والأرامل بنسبة 100 % من أول يوليو الذى سيأتي بعد أيام بإذن الله.

قال الشيخ محمد حشاد، إن النقابة قد أقرت الزيادة الجديدة بنسبة مائة فى المائة بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم أهل القرآن وأصحاب المعاشات، مما جعل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يقوم برفع دعم أصحاب المعاشات إلى مليونى جنيه بدلا من مليون وعلى الفور كثفت النقابة جهودها وقامت بمساعدة الجهاز الإدارى بالنقابة بوضع الزيادة الجديدة ليتقاضى صاحب المعاش 900 جنيه كل ثلاثة أشهر بدلا من 500، بينما ستتقاضى الأرملة 800 جنيه كل ثلاثة أشهر بدلا من 500 جنيه.

وأكد الشيخ محمد حشاد، أن الصرف كان يتم فى أيام المجالس السابقة بواقع 240 جنيها فقط كل ستة أشهر أى بواقع 40 جنيها عن الشهر الواحد، مما يدفعنا أن نحمد الله تعالى على نعمه التى لا تعد ولا تحصى، وأن نجدد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لأهل القرآن وأصحاب المعاشات. كما نشكر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على دعمه الدائم المادي والمعنوي للنقابة وأهل القرآن جميعا.