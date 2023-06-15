شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تعزيز التعاون بين مصر وبوتسوانا للتعامل مع تحديات المياه وتغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، كيفنتس ميذوينيلا وزير إدارة الأراضي والمياه وخدمات الصرف الصحي بجمهورية بوتسوانا، وذلك على هامش اجتماعات مجلس وزراء المياه الافارقة " الامكاو" الذى يعقد فى مصر.

وأكد سويلم على رغبته فى تعزيز التعاون بين مصر وبتسوانا للتعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع المياه وخاصة فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف أن الدول الأفريقية تحتاج للتعاون سويا للتعامل مع تحديات المياه ، وهو ما يتجلى فى مبادرة AWARe والتى سيتم تحت مظلتها تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية ، وإنشاء مركز إفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية.

وأشار الى سعى مصر الدائم لخدمة الأشقاء الأفارقة خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) لمدة عامين ، مع التركيز على التعامل الفعال مع ملف التغيرات المناخية.

وتوجه سويلم بالدعوة للوزير البتسوانى لزيارة المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة والذى أصبح بمثابة مركز إفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية.

و أعرب الوزير البتسوانى عن سعادته بزيارة مصر ، وحرصه على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال الموارد المائية والتعامل مع ملف التغيرات المناخية.