شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 2965 حيوان وطائر خلال قافلة بيطرية مجانية فى أبو النمرس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الشعبية البيطرية، اليوم الأربعاء، قافلة علاجية مجانية بقرية المنوات التابعة لمركز أبو النمرس، وذلك بحضور 8 أطباء من مختلف التخصصات بالمركز، و7 أطباء من مديرية الطب البيطري.

جاء ذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور حسين درويش مصطفى رئيس المجلس القومي للبحوث، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، والدكتور أحمد جعفر حجازي ممثل المركز ومدير المشروع، والدكتورة إيمان حسين عبد الرحمن الباحث المناوب للمشروع.

شهدت القافلة تقديم العلاج بالمجان لـ390 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والحمير والجمال، وتقديم العلاج لأمراض العقم والتناسليات لـ46 حيوان من الجاموس والأبقار والماعز والخيول، علاوة على رش 1000 حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وتقديم العلاج المجاني وفحص 1529 لطيور وبط ودجاج وأرانب من التربية المنزلية، وإجراء 5 حالات جراحة بسيطة.



القافلة



جانب من القافلة البيطرية