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بدء امتحانات الدور الثانى للتعليم الأساسى فى محافظة الجيزة 15 يوليو

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات "الدور الثانى" للعام الدراسى 2022/2023، وذلك على النحو التالى:

أولا المرحلة الابتدائية

 

- الصفوف الأول والثاني والثالث " فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 16 يوليو 2023

 

- الصف الرابع الابتدائى ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

 

- الصف الخامس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

 

- الصف السادس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) "الثامن " صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

 

ثانيا المرحلة الاعدادية 

- الصف الأول الإعدادى ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني  ) خلال الفترة من السبت  15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

 

- الصف الثاني الإعدادى ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني  ) خلال الفترة من السبت  15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

 

- الصف الثالث الإعدادى ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني  ) خلال الفترة من السبت  15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

 

ثالثا المرحلة الثانوية 

- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي  السبت 22 يوليو 2023

 

- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي  السبت 22 يوليو 2023

 

- الصف الأول الثانوي العام " للمكفوفين " خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي الأحد 23 يوليو 2023

 

- الصف الأول الثانوي العام" للمكفوفين "  خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي الأحد 23 يوليو 2023

 

رابعا "التعليم الفني " من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 23 يوليو 2023

حسب التخصصات

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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