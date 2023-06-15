شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: الدولة تضع خطة لإنشاء جامعة تكنولوجية فى كل محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن مسار الجامعات التكنولوجية لم يكن موجود من قبل واليوم لدينا 10 جامعات، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ربط التعليم بالصناعة، وبدأنا المرحلة الأولى بـ 3 جامعات.

وأضاف عادل عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن خطة الدولة أن يتم إنشاء جامعة تكنولوجية فى كل محافظة، لافتا إلى أن سوق العمل يحتاج لهذه التخصصات الجديدة، وهذه الجامعات قائمة فى مناطق صناعية بالفعل للتدريب العملى للطلاب، حيث أن خريج هذه الجامعات يحتاج إليه سوق العمل الإقليمي والدولى.

وأكد عادل عبد الغفار أن هذه الجامعات توفر فرص عمل وتدريب عملى وميدانى، ولدينا تجربة رائدة فى الشراكة مع الجامعات التكنولوجية، موضحا أن أحد الأسباب فى تقدم الصناعة هو الجامعات ذات الطابع الفنى والتكنولوجى، وخريج هذه الجامعات يدرب تدريب جيد ويمكن الطالب من فرصة تدريب جيدة داخل هذه الجامعات، ويجعل الخريج الفنى يتجاوب مع احتياجات السوق.

وأوضح عادل عبد الغفار أنه لا توجد جامعة مصرية تكنولوجية من الجامعات العشرة إلا ولها اتفاقيات وشراكات مع المصانع المحيطة لتدريبهم وتعطى المتفوقين مزايا فى التعيين لديها.