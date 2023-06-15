شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تشكر الرئيس بعد استجابته لمطالب تعديل قانون الوصاية: أنصف الأرامل واليتامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه باسم نساء مصر بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستجابته لمطالب تعديل قانون الوصاية، وذلك في تعقيبه اليوم خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بمدينة الإسكندرية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق امتنانها وتقديرها لاستجابة السيد الرئيس لمطالب تعديل قانون الوصاية، قائلة: "لقد أنصفت من لم ينصف لسنوات كثيرة، أن تفتح الباب للموافقة على مقترحات تعديلات الوصايا على المال أنصفت الأرامل.. أنصفت اليتامي.. أنصفت الضعيف".

وتابعت: "اليوم أشكر السيد رئيس الجمهورية باسم كل أم تنام اليوم وهي آمنة مطمئنة إن هناك من يسهل لها خطواتها في رعاية أطفالها بعد وفاة الأب.. جبرت الخاطر المكسور ورفعت الظلم والأذى عن المحتاج.. شكرا لم تخذلنا أبدًا".

يذكر أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت تعقيبًا على كلمة المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني خلال الجلسة الحوارية الرئيسية في المؤتمر الوطنى للشباب، حيث قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ الحوار يشهد توافقا أكيدا قريبا على ثلاثة موضوعات، وأن الموضوع الأول يخص تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال، يمكن أن تحل مشكلات مئات الآلاف.

ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: كل اللي ممكن أعمله ثق إني هعمله بما فيها الـ3 موضوعات اللي ذكرتهم، سواء كان داخل الدستور والقانون أو نحيل الموضوعات للبرلمان لتأخذ نقاشها ونطلع بيها، اطمئنوا وده مش توجيه، هنعمل ده دلوقتي.