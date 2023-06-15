شكرا لقرائتكم خبر عن القسم القنصلى فى سفارة مصر لدى المغرب يحذر من التعامل مع سماسرة التأشيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهاب القسم القنصلي للسفارة المصرية لدى المغرب بالمواطنين المصريين بعدم التعامل مع سماسرة التأشيرات لجمهورية مصر العربية الذين يقومون بإيهام المواطنين بوجود تأشيرات إلكترونية والنصب عليهم، وهو الأمر الذي سيعرض هؤلاء السماسرة للمساءلة القانونية، وذلك بحسب بيان للسفارة المصرية لدى المملكة المغربية.

وأكدت القنصلية المصرية علي ضرورة التعامل مع شركات السياحة المعتمدة والتي تتقدم للقنصلية للحصول علي التأشيرات السياحية اللازمة لزيارة مصر، أو التقدم مباشرة للقنصلية للحصول علي التأشيرة اللازمة.