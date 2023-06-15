شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال رئيس "الوطنية للانتخابات" يشارك فى الملتقى الرابع للإدارات الانتخابية بالدول العربية والان مع تفاصيل الخبر
وشارك في أعمال الملتقى القاضي أحمد مطر القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى القى كلمة تناول فيها ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية والقواعد التي وضعتها الهيئة للتسهيل علي الوسائل الاعلامية لضمان تغطية كافة مراحل العملية الانتخابية منذ بدايتها مؤكداً على ضمانة حرية الصحافة المكفولة دستورياً.
كما سلط الضوء على الجهود التى تبذلها الدولة لتلبية متطلبات الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية دون تدخل في عملها وبما يكفل استقلالها، مرحبا بتقديم خبرات الهيئة لكافة الادارات الانتخابية العربية
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