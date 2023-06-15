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الرئيس السيسى: الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الحوار الوطنى ليس نهاية المطاف والعفو الرئاسى خطوة من الخطوات ، مشيرا إلى أن الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة.

 

وفى هذا الإنفوجراف نرصد ابرز ما جاء في كلمة الرئيس خلال المؤتمر.

الفكرة من العاصمة الإدارية الجديدة أننا نحول التراب لفلوس

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الدولة المصرية لم تنفق جنيها واحداً من الموازنة فى مشروعات العاصمة الإدارية

هل دفعنا جنيه من الموازنة فى العلمين؟ والله العظيم ما خدنا جنيه من الدولة

 

ما تحقق بالنسبة لظروف مصر وإمكانياتها دفع كثيرًا من الدول لسؤالنا عن كيفية تحقيق ذلك رغم أن ظروف الدولة لا تسمح أن تفعل ما تحقق

 

عمرى ما قلت كلام معسول لكم وإن الأمور ستكون خضراء وأن لدى صفائح العسل والزبدة ولكن قلت البلد محتاجة شغل من نار على طول

 

 عايزين نشتغل ليل ونهار من الساعة 5 الصبح وقمت أنا 5 الصبح وأنتم ماقمتوش

 

كنت متصور إن المصريين مش هيتحملوا ولكن اتحملوا

 

هسقف لكل واحد يقدر يحل مسألة لمصر الكلام حاجة والعمل التنفيذى حاجة تانية

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الأطباء مشيت من مصر علشان أنا مش بديله كويس وراح يدور على فرصة تانية

 

قولت لوزير التعليم العالى هنزود عدد خريجى كليات الطب لأنى ما أقدرش أمنع الأطباء من السفر

 

الحوار الوطنى خطوة وليس نهاية المطاف والعفو الرئاسى خطوة من الخطوات

 

الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة

 

هل الدولة المصرية عندها فلوس تعمل تعليم لـ25 مليون شخص.. نريد 250 مليار دولار هنجيبهم منين

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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