شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. زيادة مخصصات دعم الصادرات من 8 مليارات جنيه إلى 30 مليارا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب: محمد الأحمدىالخميس، 15 يونيو 2023 12:02 ص
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
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