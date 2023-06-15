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أخبار × 24 ساعة.. زيادة مخصصات دعم الصادرات من 8 مليارات جنيه إلى 30 مليارا

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الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القاهرة - سامية سيد - الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

كتب: محمد الأحمدى

الخميس، 15 يونيو 2023 12:02 ص

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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