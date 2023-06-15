شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خدمات وحدة برامج الحماية الاجتماعية أبرزها تطعيم الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مى سعودى، مدير وحدة برامج الحماية الاجتماعية لوزارة الصحة، إن الاشتراطات الصحية لبرنامج تكافل تهدف إلى زيادة إقبال الأسر الأولى بالرعاية للاستفادة بالخدمات الصحية التي تكفلها لهم الدولة، خاصة الخدمات الصحية الوقائية للسيدات في عمر الإنجاب والأطفال، بما يضمن بناء جيل صحي قادر على المشاركة في بناء عجلة التنمية.

وتابعت مى سعودى أن الخدمات المقدمة بالبرنامج تضمن حصول الأطفال على جميع التطعيمات اللازمة من أول الميلاد وحتى بلوغ الطفل 6 سنوات، ومتابعة نمو الطفل والتحقق من صحته العامة وقياس طوله ووزنه، فضلاً عن متابعة الأم الحامل فترة ما قبل الحمل وبعد الولادة، إلى جانب جلسات التوعية الصحية في الوحدة الصحية لزيادة وعي الأمهات تجاه الرعاية الصحية والتغذية السليمة، وموضوعات أخرى تفيد صحة الأم والطفل والأسرة بشكل عام.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج "الاشتراطات الصحية" من الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، وتسجيلها لضمان استمرارية الدعم النقدي الذي تمنحه الدولة لأسر تكافل، حيث تم وضع عدة شروط صحية، يجب على الأسر الالتزام بها للارتقاء بالمستوى الصحي، خاصة فيما يتعلق بصحة الأم والطفل.

وأشار إلى أن التزام الأسر بهذه الشروط يساهم في خفض نسبة الإصابة بأمراض سوء التغذية بين الأطفال والأمهات، ومنها الأنيميا والتقزم، علاوة على اكتشاف حالات الحمل الخطر مبكرًا، وبالتالي خفض وفيات الأمهات.