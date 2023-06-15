شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التعليم والبحث العلمى: الرئيس يولى اهتماما كبيرا بالريف والان مع تفاصيل الخبر
وتابع رضوان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الحياة مرة أخرى للريف المصرى، بعد سنين طوال عانى خلالها من التهميش وعدم الاهتمام، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التطور والتوسع في المشروعات التنموية والخدامية بكافة المجالات لمجابهة التحديات والمشاكل التي يعاني منها المواطن البسيط.
وأضاف رضوان، أن زيارة الرئيس السيسي اليوم، وتفقده قرية الأبعادية ضمن قرى مبادرة حياة كريمة، تأتي في إطار استكمال جهود الدولة الهائلة، في توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وثمن هشام رضوان، جهود مبادرة حياة كريمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين بقرى الريف المصرى، مشيرا إلى أن هذه الجهود لا يمكن تغافلها ودورها في الارتقاء بجودة حياة المواطنين بما يضمن عيشهم حياة كريمة تليق بهم.
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