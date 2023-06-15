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تعرف على مواعيد قطار المصيف لمرسى مطروح

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القاهرة - سامية سيد - تشغل السكة الحديد قطارات موسمية لمرسى مطروح مع بدء الصيف، حيث أعلنت عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس.. ويعرض الخليج 365 مواعيد قطار مطروح.

 

قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة يقوم من القاهرة الساعة 05:50 صاً ويصل مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً

 

قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة يقوم من القاهرة الساعة 23:15 م ويصل مرسى مطروح الساعة 07:00 ص 

 

قطار مكيف أسبانى أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) ، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً. 

 

قطار 1773 / 772 ( النوم ) مابين القاهرة / مرسي مطروح اعتبارًا من يوم 24 - 6 - أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً

 

- قطار 775 / 774 ( النوم ( مابين مرسي مطروح / القاهرة اعتباراً من يوم 25 - 6 - أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً.  

 

 

قطارات العودة من مطروح للقاهرة 

قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22.00 م ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً 

 

قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة، يقوم من مرسي مطروح الساعة 14:20 ظهراً ويصل القاهرة الساعة 21:35 م 

 

قطار مكيف أسبانى أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 م ويصل القاهرة الساعة 05:35 ص.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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