شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: افتتاح الرئيس مشروعات حياة كريمة بالأبعادية غير ملامح الريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ان افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة ودار المسنين في البحيرة، غيرت ملامح الريف المصري، ووفرت جميع متطلبات المواطن البيسط بدون متاعب وأعباء، مؤكدا سيعود بالنفع وسيرفع من مدى الخدمات المقدمة على مواطني محافظة البحيرة.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر ، الرئيس السيسى وجه العديد من الرسائل الهامة خلال افتتاح مشروعات حياه كريمة، ومن اهمها ملف الزراعة والصناعة، والتوسع فيهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن عمليات التنمية التي تتم على مستوى الجمهورية سيكون لها تأثير إيجابى كبير لدعم الاقتصاد الوطني وجلب المستثمرين وتوفير العملة الصعبة.

وأشاد محمد جبران ، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمتة وسط ابناء شعب البحيرة اليوم، على قدرة تجاوز كافة الأزمات العالمية بفضل التكاتف بين أبناء الشعب المصري مع الدولة.