شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء القناة" توجه بخصم 10% من مديونيات فنادق شرم الشيخ فى حالة السداد كاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة بضرورة تقديم كل أوجه الدعم للقطاع السياحي لحين عودته بقوة واستقرار الاوضاع لمساعدتهم فى سداد المديونيات المستحقة لصالح الوزارة.

وأوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتم تقديم كل التسهيلات لفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ والغردقه والعين السخنة لمساعدتهم فى سداد المديونيات المتراكمة عليهم منذ 2015، موضحا انه تم الاتفاق على سداد الفواتير الجديدة أولا بأول حتى لا ترتفع قيمة المديونيات.

وقال أبو وردة إنه حريص على وضع حلول تساعد فى تحصيل وجدولة المديونيات للفنادق والقرى السياحية المتعثرة وذلك تشجيعا ومساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد القومي لما تشكله السياحة من دعم الاقتصاد القومى، لافتا إلى أنه قرر خصم 10% من إجمالى المديونية لمن يقوم بدفع كامل المديونية.

وتابع ابو وردة أنه حرص على عقد اجتماع موسع مع جمعية مستثمري شرم الشيخ بحضور كافة مستثمري المدينة والأجهزة السيادية بالمحافظة وذلك لوضع حلول وتذليل العقبات في تحصيل متاخرات الفنادق السياحية والفنادق المتعثرة.