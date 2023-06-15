شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء المياه الأفارقة يواصلون اجتماعاتهم لليوم الثالث فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتواصل اليوم فعاليات الاجتماعات الوزارية فى القاهرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الامكاو"، بعد انتهاء فعاليات اجتماعات اللجنة الفنية الإستشارية حيث تم إستعراض مشاركات الأمكاو في مؤتمر الامم المتحدة للمياه الذى عقد فى شهر مارس الماضى.
ومن المقرر خلال الاجتماعات استعراض برامج وأنشطة الأمكاو المختلفة التي تهدف لتقديم الدعم الفنى للدول الإفريقية لرفع كفاءتها فى إستخدام مواردها المائية.
وأضاف أنه وفى ضوء التحديات التي يواجهها قطاع المياه على المستوى العالمى وزيادة حالات الجفاف والفيضانات والتدهور البيئي ، فإن مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو"سيسعى للعمل على تعزيز الإدارة المثلى للمياه ضمن الخطط الوطنية للدول من خلال التخطيط المستدام للمياه وتحسين خدمات المياه وتطوير البنية التحتية وتحسين حوكمة المياه ورفع قدرات الإدارة على كافة المستويات ، وتعزيز قدرات نظم إدارة المعلومات بالدول الإفريقية ، واتخاذ إجراءات زيادة القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
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