شكرا لقرائتكم خبر عن استخدامات أخرى لبطاقة صرف المعاش.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عبر موقعها الرسمى إجابات على بعض الأسئلة الشائعة التى تهم المستفدين من الخدمات التأمينية، وجاء من بينها سؤال: هل تستخدم بطاقة صرف المعاش فى صرف المعاش فقط؟.

كانت إجابة الهيئة القومية للتأمين بأنه، يمكن لأصحاب بطاقات صرف المعاش دفع فواتير الكهرباء والتليفون ومصروفات الجامعه واشتراكات التأمينات الاجتماعية من خلال بطاقة صرف المعاش بجميع منافذ الصرف التايعة للهيئة القومية للتامين الاجتماعى من خلال ماكينات pos الموجودة بمنافذ الهيئة.

وتدير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نظام التأمين الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية ويعد مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها وأهدافها، كما أن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ولها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، وتختص الهيئة بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتتولى توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة فى مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعى، وتحصيل الاشتراكات المقررة طبقًا لأحكام القانون، والاستثمار الأمثل لفائض الأموال من خلال صندوق الاستثمار، وصرف الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وصرف تعويـض عن الاجر المستحق خلال فترات العجز الجزئى المؤقت نتيجة إصابة عمل أو نتيجة مرض ونفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك صرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.