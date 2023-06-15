شكرا لقرائتكم خبر عن التموين في 9 سنوات.. إنشاء مخازن استراتيجية لزيادة مخزون السلع على مدار العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أبرز المشروعات التي تم إطلاقها خلال الـ 9 سنوات الماضية منها إنشاء المخازن الاستراتيجية الاقليمية للسلع الأساسية بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية على مدار العام.

وتم الإعلان عن المرحلة الأولى من المشروع، بـ 4 مستودعات بمحافظات "الفيوم والشرقية والسويس والاقصر " على مساحة 10فدان لكل محافظة حيث تم العرض على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالطرح بالتعاقد المباشر ثم وردت توصيات وتوجيهات كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء على إتمام التعاقد مع الشركات المتقدمة لإنشاء المرحلة الاولى من مشروع المستودعات الاستراتيجية.

كما تم اسناد المشروع للشركات العاملة في القطاع المصري لأعمال التشييد و البناء لكل من المستودعات الأربعة و تم تسليم 3 مواقع حتى الآن وهي الفيوم والسويس والأقصر، وتم وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، وجاري الانتهاء من تسليم أرض الشرقية وتقوم الشركات الثلاث على الانتهاء من المخططات الخاصة بالمستودع بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية الاستشاري الفني للمشروع حيث تبدأ بعدها مرحلة الإنشاءات التي تستغرق من 18 الى 24 شهر.