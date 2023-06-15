شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيفية الاستمتاع بمراقبة الطيور فى محمية آشتوم الجميل ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمية آشتوم الجميل ببورسعيد من المحميات الطبيعة، المميزة بإمكانية مشاهدة الطيور المهاجرة فى سمائها، وحتى تستمتع بهذه المشاهدة والمناظر الخلابة في محمية اشتوم عليك بعض المعلومات عن المحمية.

عليك أولا أن تعرف أولا ماذا يوجد بمحمية آشتوم الجميل يمكنك مشاهدته والاستمتاع به بخلاف مشاهدة ومراقبة الطيور المهاجرة، فيمكنك القيام بجولات بحرية داخل بحيرة المنزلة، إضافة إلى زيارة أماكن تواجد الطيور، حيث تحتوى بحيرة المنزلة على أكثر من 200 نوع من الطيور، بينها 37 نوعا من الطيور النادرة.

سياحة مراقبة الطيور، تحوذ على اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، وتستقطب عشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين، للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل، وداخل أكبر بحيرة مائية طبيعية في مصروهي بحيرة المنزلة.

تعتبر البحيرات من أهم النظم البيئية وتتميز بتنوع وثراء الموائل الهامة بها للعديد من الأنواع النباتية، وتضم محمية آشتوم الجميل عدداً من الموائل المميزة لبيئة البحيرات والأراضي الرطبة مثل السبخات المحلية والتكوينات الرملية وطرح البحيرات والجزر والمسطح المائي للبحيرة وشواطئ البحيرة، وتم تسجيل 77 نوع من النباتات داخل محمية أشتوم الجميل الطبيعية منها 54 نوع معمر و 23 نوع ما يقرب وتنتمي إلى 30 عائلة.

جدير بالذكر أنه يهتم القائمون على محمية أشتوم الجميل، برفع الوعي البيئي لدي مختلف الأوساط من السكان وطلاب المدارس والجامعات وسكان المدن والقرى المجاورة، وفي سبيل رفع الوعي البيئي تقوم المحمية باستقبال الزيارات من طلاب والجامعات والسكان.