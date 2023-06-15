شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين باستبعاد 3 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارين لوزارة الداخلية باستبعاد سوريين الجنسية وثالث كيني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. وجاء القرار رقم 939 لسنة 2023 باستبعاد أحمد تامر الدرويش سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. بينما نص القرار رقم 975 لسنة 2023 باستبعاد كيني الجنسية يدعى فريدرك موسينداي وآخر سوري الجنسية يدعى بسام موفق الحبش من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. وجاء قرارات وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

قرار رقم 939 لسنة 2023

قرار رقم 975 لسنة 2023

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