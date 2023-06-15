شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تعلن عن وظائف جديدة بالقطار الكهربائى الخفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، وظائف بمشروع القطار الكهربائي الخفيف، ويتم التعيين من قبل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، بنظام (التعاقد السنوي، وعددها يقارب الـ50 وظيفة بالقطار الخفيف، على أن يتم التقديم للوظائف المتاحة الأحد القادم.

وينشر الخليج 365 الوظائف المتاحة وطريقة التقديم:

قسم السلامة والجودة

مهندسين في مجالات (صيانة وادارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الازمات والكوارث/ مراقبة الجودة / ادارة المخاطر) .

قسم الإدارة:

شئون قانونية .

ترجمة .

تكنولوجيا المعلومات IT .

موارد بشرية وتدريب .

قسم التجارة والأعمال

محاسبين (مشتريات مخازن وإدارة اصول / محاسبة).

على أن تستوفى الاشتراطات العامة لشغل كافة الوظائف بالاضافة إلى الاشتراطات الخاصة الموضحة لكل وظيفة

اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبرى القبة أو أحد فروعه بنسبة :

65% فيما أعلى للوظائف الهندسية.

60% فيما أعلى لوظائف الإدارة والتجارة والأعمال .

70% فيما أعلى لوظائف الترجمة.

يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسانية.

أن يكون قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

القدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوى، والالتزام باللوائح والقوانين.

ليس لديه سجلات جنائية.

أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة، ولا يعاني من ضعف الرؤية أو عمى الألوان.

الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.