شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: بنعمل حاجة في ظروف غير عادية.. والدولة مش أكل وشرب بس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة قامت بإعادة ضبط أمور ميناء الإسكندرية بشكل جيد، موضحا: "لما كنا بنيجي نعيد ضبط الموضوعات في بلادنا كان منها ميناء الإسكندرية وممكن أتكلم عن ميناء دمياط كمان، إحنا ماكناش بنعمل ميناء في أرض فاضية ولكن ميناء أهدرت حدودها وضاعت معالمها".

ووجه الرئيس السيسي، سؤال لوزير النقل كامل الوزير، بافتتاح ميناء الإسكندرية: "أنت خدت كام شقة في بشاير الخير علشان تفضي إيه؟"، ليرد الوزير: "علشان أفضى منطقة بها 900 شقة في نجعي إسو والألومنيوم، وأنقلهم في بشاير الخير"، ليبادله الرئيس السيسي بسؤال آخر: "بكام؟"، ويجيب الوزير: "بمليار جنيه يا فندم"، ويسأله الرئيس مرة أخرى: "الكلام ده بيتعمل في العريش دلوقتي"، ليجيب الوزير: "أيوه يا فندم".

وأكمل الرئيس السيسي قائلا: "إحنا بدأنا نعمل حاجة مش في ظروف عادية خالص، وخاصة ميناء دمياط وحجم قضايا التحكيم اللي إحنا دخلنا فيها نتيجة أحداث 2011، طب أنا بقول كده ليه.. بقول للمستثمرين بصوا أنتو بتحطوا إيديكم في إيدين دولة بتكافح علشان تحط نفسها على خريطة الدنيا، الناس كانت بانية عمارة ومدرسة جوه الميناء".

وأردف: "أنا يهمني أقول التاريخ علشان تعرفوا إزاي.. لما رحت جرجوب أنا ماشفتش ده، ولما رحت برنيس ما اتعذبتش ولا صرفت أكتر من أن أعمل المنشأ نفسه، أصعب حاجة إنك تخش على مكان حصل فيه تشويه كبير جدا وبتواجد لناس وانت مضطر تمشيهم، لما تمشيهم ماتظلمهومش وتصرف كمان، علشان ميناء الإسكندرية يبقى بالمستوى ده ويكون درة مصر، إحنا بنتكلم في أرقام كبيرة جدا جدا علشان بس تسوية الموضوع، فيه تفاصيل كتير جدا جدا"

وتابع الرئيس: "أنا لما بكلمكم كده يا مصريين علشان تعرفوا يعني إيه دولة، والدولة مش أكل وشرب، الدولة حاجة تانية خالص غير اللي إحنا بنتكلم فيه علشان كده بكتر في الكلام".