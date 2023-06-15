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رئيس الوزراء يغادر القاهرة لترؤس وفد مصر فى المبادرة الأفريقية للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

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القاهرة - سامية سيد - غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة ظهر اليوم، لترؤس وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الزيارة التى يقوم بها وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية.

 

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى كل من كييف وسان بطرسبرج، سامح شكرى، وزير الخارجية. 

 

ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلا عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر. 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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