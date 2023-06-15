شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مشروع "برايد" يقدم مشغولات يدوية وشنط إسعافات أولية لسيدات قرية بسيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مشروع تعزيز القدرة على المواءمة فى البيئات الصحراوية "برايد" مبادرة لسيدات أصغر قرية فى مصر هى قرية جارة أم الصغير جنوب شرق مدينة مرسى مطروح بثلاثمائة كيلو متر فى عمق الصحراء، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بضرورة الاهتمام بالمناطق الهامشية خاصة المناطق الأكثر احتياجا لتقديم كافة الخدمات والمشروعات التنموية المدرة للدخل على رأسها المرأة المعيلة بصحراء مطروح وبالتنسيق مع الدكتور نعيم مصيلحى المنسق الوطني لمشروع برايد بمطروح.

وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية برايد إن المشروع يقوم على تنمية المرأة البدوية في كل مناطق عمل المشروع خاصة في مجالي التعليم والتدريب على المشغولات اليدوية من الضبعة الى السلوم بالإضافة الى واحة الغروب جنوب مدينة مرسي مطروح ب 300 كيلو متر في الجنوب.

من جانبها أكدت المهندسة فاطمة عبد الحاكم مدير إدارة تنمية المرأة بمشروع برايد أن المشروع قدم 11 دورة تدريبية للمرأة المعيلة بمناطق عمل المشروع تساعدها على اكتسابهن مهارات تحقق لهن عائد مادي يحسن من المستوى المعيشي لهن خاصة في مجال المشغولات اليدوية.

وأوضحت مدير إدارة المرأة أن المبادرة التي أطلقها المشروع هو تقديم 130 قطعة ملابس جاهزة ومشغولات يدوية وشنط إسعافات أولية كهدايا لسيدات قرية الجارة للاستفادة منها.

وأعرب الشيخ جبريل عمر حمزة شيخ القرية عن تقديره لهذه المبادرة التي تساعد المرأة في قرية "جارة أم الصغير" على تحسين الحياه المعيشية لذلك نقدم الشكر والتقدير على الدعم المستمر خاصة في مجالات تنمية المرأة كمشروعات صغيرة مدرة للدخل من خلال مركز التنمية المستدامة مثل مشروعات الدواجن وغيرها للمساعدة لسيدات القرية.

وبدأت إدارة تنمية المرأة الاسبوع الماضي بالتعاون مع إدارة الدعم الفني والإرشادي المنتشرة من الضبعة حتى السلوم في تنفيذ تسليم أبراج الحمام للمرأة المعيلة بالإضافة الى دعمها بالأعلاف لمدة ثلاثة أشهر للمساعدة في تحقيق دخل كأحدى المشروعات الصغيرة للمرأة البدوية بصحراء مطروح.