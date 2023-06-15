محافظ الجيزة يكرم 29 بطلاً رياضياً من ذوى الهمم من أبناء المحافظة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة 29 رياضياً من أبناء المحافظة من ذوى الهمم، ممن حققوا بطولات رياضية الفترة الماضية والمتميزين رياضيا، وذلك بمنحهم مكافآت مالية مهداة من إحدى المؤسسات الخيرية وضمن مبادرة رئيس الجمهورية (قادرون باختلاف) وكذا بروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة والمؤسسة لتنفيذ أنشطة غير تقليدية داعمة لكل الشرائح فى أنحاء المحافظة، وذلك خلال احتفالية تم تنظيمها بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ والرياضيين المكرمين.

وخلال الاحتفالية عبر اللواء أحمد راشد عن سعادته بتواجده وسط أبنائه وبناته من ذوى الهمم، مؤكداً الدعم والرعاية الذى توليه الدولة والقيادة السياسيه فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدمج ذوى الهمم بالمجتمع.

وأشار إلى أن المحافظة اتخذت العديد من المبادرات والخطوات الرائدة للاهتمام بذوى الهمم وتنمية مهاراتهم وإمكانياتهم فى شتى المجالات.

وأضاف محافظة الجيزة أن المحافظة ومختلف أجهزتها التنفيذية لا يدخرون جهداً لتقديم كل الرعاية والاهتمام بذوى الهمم كشريك أساسى وفعال بالمجتمع، مؤكداً أن العزيمة والإرادة هما المحرك الأساسى للإنسان نحو النجاح والتميز وتحدى الظروف والتغلب على أى مصاعب أو عوائق حتى يستطيع أن يصل لأهدافه.

وقدم محافظ الجيزة الشكر للمؤسسة للتعاون المثمر مع المحافظة فى العديد من المجالات الخدمية لصالح المواطنين، مؤكداً أنه تم الاتفاق على إنشاء مركز استدامة لتمكين المرأة الريفية وتوطين الحرف التراثية والمنسوجات بمركز ومدينة منشأة القناطر، بالتعاون مع المؤسسة، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه مركز الاستدامة الذى تم افتتاحه منذ شهور بمركز ومدينة البدرشين.

وضمت أسماء الأبطال المكرمين (یوسف محمود الزيني، حسن عمر مبارك، أحمد السيد الشحات، محمد عادل حمزة، فؤاد أحمد فؤاد، رضا سعد أحمد، أشرف طه حسين، أحمد عزيز السيد، سارة محمود أحمد، مجدى أمين محمد، أية عبد العليم محمد، ممدوح سعید سید، نادلين يوسف لويز، رامي يوسف لويز، حاتم جميل حسن، ريموندا عزيز نصر الله، رومانی عزیز نصر الله، شيماء محمد على، حنين علاء صلاح، اسماء جمال نبيه، سوسنا يونان غبريال، أحمد أسامة أحمد، أسامة سمير فتح الله، محمد محمود حامد، مينا جرجس شحاتة، أحمد رمزی محمود، مصطفی کرم مصطفی، هديل ماجد، رضا إبراهيم أحمد إبراهيم).

حضر الفاعلية أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي.



محافظ الجيزة يكرم 29 بطلاً رياضياً من أبناء المحافظة ذوى الهمم



محافظ الجيزة يكرم 29 بطلاً رياضياً من أبناء المحافظة ذوى الهمم



محافظ الجيزة يكرم 29 بطلاً رياضياً من أبناء المحافظة ذوى الهمم



محافظ الجيزة يكرم 29 بطلاً رياضياً من أبناء المحافظة ذوى الهمم



محافظ الجيزة يكرم 29 بطلاً رياضياً من أبناء المحافظة ذوى الهمم



محافظ الجيزة يكرم 29 بطلاً رياضياً من أبناء المحافظة ذوى الهمم



محافظ الجيزة يكرم 29 بطلاً رياضياً من أبناء المحافظة ذوى الهمم



محافظ الجيزة يكرم 29 بطلاً رياضياً من أبناء المحافظة ذوى الهمم