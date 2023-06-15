شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: تمويل 1955 مشروعًا صغيرا باستثمارات 33.6 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حصاد عمل صندوق التنمية الحلية خلال العام المالى الحالى 2023/2022 حيث تمكن الصندوق من تمويل 1955 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر بإجمالى استثمارات بلغت 33.6 مليون جنيه، منها 5.6 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 1 يونيو 2023 ، لافتاً إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأكد اللواء هشام آمنة أن صندوق التنمية المحلية نجح فى استنفاذ تمويل العام المالى الحالى والذى بلغ 15 مليون جنيه، وذلك خلال 7 شهور من بداية العام، كما نجح الصندوق فى التوسع فى تنفيذ المشروعات من خلال حصوله على 13 مليون جنيه كتمويل إضافى له من موارد الصندوق الذاتية، ليعلن بعدها استنفاذ صندوق التنمية المحلية إجمالى التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى وهو 28 مليون جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية دور الصندوق فى تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكارا مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير، مشيراً إلى أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب فى صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الشأن.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم توجيه خطة عمل صندوق التنمية المحلية فى هذا العام لتحقيق أهداف الوزارة فى الاهتمام بالصعيد والارتقاء بجودة حياة أهله، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لنجاح هذه المشروعات، مشيراً إلى أن محافظات الوجه القبلى حظيت بحوالى 22 مليون جنيه من إجمالى الاستثمارات التى نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق فى عدد المشروعات حيث نفذت 409 مشروعا باستثمارات 6.5 مليون جنيه، يليها محافظة اسوان بعدد مشروعات بلغ 396 مشروعًا بإجمالى استثمارات 6.4 ملايين جنيه، والدقهلية بـ 148 مشروعًا باستثمارات 2.5 ملايين جنيه، ثم الغربية بـ145 مشروعاً بإجمالى استثمارات 1.8 مليون جنيه، ثم المنوفية بـ143 مشروعاً باستثمارات 3.3 ملايين جنيه.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الصندوق أولى اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى خلال العام المالى الحالى، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهى الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، حيث بلغت عدد المشروعات التى مولها للمرأة 1337 مشروعاً بنسبة تزيد على 68.4% من إجمالى المشروعات، كما أن النسبة وصلت 100% فى محافظة اسيوط، وبلغت 89% بمحافظة بورسعيد، مشيراً إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفنى لهن.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم توجيه القائمين بالصندوق خلال هذا العام بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التى تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظاً عليها من الاندثار ودعم القرى المنتجة على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع منصة أيادى مصر التابعة للوزارة لمساعدتهم فى تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم فضلا عن التوسع فى إقامة الصناعات التكاملية فى الريف.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن القائمين بالصندوق ركزوا فى خطة عملهم للعام المالى الحالى على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة فى المناطق الأكثر احتياجا والمستهدفة بمبادرة "حياة كريمة"، وتعزيز إنتاجية تلك المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين فى تلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة بها.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تقوم بوضع البرامج اللازمة للتطوير الدائم فى صندوق التنمية المحلية ليقوم بدوره الهام فى النهوض بهذا القطاع من المشروعات وذلك من خلال تنفيذ مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة بالصندوق، تستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التى يتم تنفيذها، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد خاصة بقرى حياة كريمة، فضلا عن برامج تنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تبسيط الإجراءات التى يتبعها الراغبون فى الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية، حيث يتوجه المستفيد إلى مقر الوحدة المحلية التى يقيم فيها وفقا لبطاقة الرقم القومى لطلب القرض، على أن يكون قد انتهى من تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عاما، مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، ويقوم الصندوق بعمل دراسة الجدوى مجاناً ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع.