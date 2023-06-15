شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء القناة يتفقد مركز خدمة عملاء لذوى الهمم بالإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد صباح اليوم المهندس سامي أبو ورده، رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء مركز خدمة عملاء ذوى الهمم بحي الشيخ زايد بالشارع التجاري بمدينة الإسماعيلية في إطار سعي الشركة لتطوير الأداء بالشركة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين على أعلى مستوى من الجودة.

ووجه أبو وردة بسرعة الانتهاء من تجهيز المركز بالأثاث وأجهزة الحاسبات اللازمة لافتتاحه خلال الأسبوع المقبل، كما وجه قطاع المشروعات بسرعه الانتهاء من باقي مراكز خدمه العملاء التي يتم إنشاؤها أو التي يتم إعادة تأهيلها في لأقرب وقت ممكن مع العمل على أن تكون مجهزة بأحدث الأجهزة والأثاث مع الحفاظ على الرؤية البصرية بها.

كان المهندس سامي أبو ورده رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء، قد أصدر قرارا بإنشاء مركز خدمة عملاء داخل مبنى القطاع مؤسس باحدث الاجهزه والتقنيات العالمية مع عمل مركز خدمه لذوي الهمم، موكدا على ضرورة حسن استقبال المواطنين وإنهاء كافة الخدمات لهم في أقل وقت.