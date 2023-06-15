قطاع المعاهد الأزهرية يعلن تفعيل المقارئ القرآنية لأول مرة على مستوى الجمهورية

وعن طبيعة تلك المقارئ أوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه بخصوص المقارئ فيتم إلزام جميع معلمي القرآن الكريم بالإدارات التعليمية بحضور المقرأة القرآنية الأزهرية، مع التأكيد على التوقيع في كشوف الحضور والانصراف الخاصة بالمقرأة، وتُخطر معاهدهم بصورة معتمدة من الحضور والانصراف.

وصرح أبو اليزيد سلامة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريمِ قائلا: المقرأة القرآنية تحت إشراف موجهي شئون القرآن الكريم بالإدارة التعليمية، أو تحت إشراف معلم متقن لأحكام التجويد في حال وجود الموجه في مأمورية امتحانات رسمية، على أن يتلى جزء كامل في اليوم بمعدل ثلاثة أجزاء في الأسبوع.

وأضاف ضرورة توافر المرونة في أماكن المقارئ بحيث لا يشق على المعلمين حضورها (فيجوز أن تكون منتقلة من معهد لآخر بشرط وضوح ذلك في الجدول، ويجب إرساله للإدارة العامة في القاهرة بحيث يسهل متابعتها، ويجوز أن يكون في الإدارة الواحدة أكثر من مقرأة ما دامت المسافات بين المعاهد بعيدة حتى لا يشق على المعلم حضورها).