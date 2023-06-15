شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الـ 26 لحصوله على درجة الأسقفية.. أبرز الشهادات العلمية للبابا تواضروس الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، بالذكرى الـ 26 لنوال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية درجة الأسقفية حيث نالها يوم 15 يونيو سنة 1997.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز الدرجات العلمية التي حصل عليها قداسة البابا طبقا لما نشرها الموقع الرسمي للكنيسة

عام 1975 حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الصيدلة.

عام 1979 حصل على منحه من جامعة الاسكندرية فى دبلومة الصيدلة الصناعية.

عام 1983 حصل على شهادة اللاهوت من كلية اللاهوت بالإسكندرية.

عام 1985 حصل على زمالة الصحة العالمية WHO لدراسة مراقبة الجودة فى تصنيع الدواء من مستشفى تشرشل اكسفورد انجلترا.

عام 1999 درس علم الادارة الكنسية فى معهد هاجاى بسنغافورا

عام 2015 فى 31 مارس حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بنى سويف لتعزيز السلم الاجتماعى

وألقى عدة محاضرات فى جامعات العالم منها كندا والسويد وأمريكا وغيرها