شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير : وفاة أكثر من 200 ألف شخص وخسائر 560 مليار يورو بسبب موجات الحر بأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت وكالة البيئة الأوروبية (EEA) تقريرًا جديدًا يتضمن الخسائر البشرية والاقتصادية التي خلفها الطقس خاصة موجات الحر منذ عام 1980 حتى الآن، حيث تسببت فى وفاة أكثر من 200 الف شخص بالإضافة إلى خسائر 560 مليار يورو فى أوروبا.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن التقرير سجل أنه في الفترة من الثمانينيات إلى عام 2021 توفى ما يقرب من 195000 شخص ، بينما أضيف في عام 2022، 53000 ضحية جديدة، بالإضافة إلى ذلك ، من عام 1980 حتى الآن ، بلغت الخسائر الاقتصادية حوالي 560 مليار يورو.

وبالمثل ، تؤكد الوكالة أن النماذج المناخية تتنبأ بموجات حرارة أطول وأكثر كثافة وتكرارًا. وقالت ألكساندرا كازميرتشاك ، الخبيرة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: "لمنع المزيد من الخسائر ، نحن بحاجة ماسة إلى الانتقال من الاستجابة لظواهر الطقس المتطرفة إلى الاستعداد المسبق لها".

وأشارت إلى أن "معظم سياسات التكيف الوطنية والاستراتيجيات الصحية تدرك آثار الحرارة على القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي. لكن أقل من النصف يغطي تأثيرات الحرارة المباشرة مثل الجفاف أو ضربة الشمس ".

وأضافت "يجب أن نتذكر أن موجات الحر الشديدة كانت تجتاح أوروبا لعدة سنوات وأن الوفيات الناجمة عن ضربة الشمس أو الجفاف أصبحت أكثر تواتراً. في عام 2022 ، وصلت درجات الحرارة تقريبًا إلى 50 درجة مئوية.

وفى السنوات الأخيرة في بلدان مثل إسبانيا والمملكة المتحدة ، تم اتخاذ تدابير خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة لتجنب الآثار المميتة على كبار السن والأطفال والحيوانات والأشخاص الذين يعيشون في الشوارع.

كما راجعت الوكالة البيئية أن المناخات المتطرفة هي جزء من ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها البشر وحذرت من موجات الجفاف التي ستكون أكثر حدة مع موجات الحرارة وستؤدي إلى خسائر أكثر تكلفة.