شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء المياه الأفارقة يختتمون اجتماعاتهم فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم وزراء المياه الأفارقة فعاليات الدورة العادية الثالثة عشر للجمعية العامة لمجلس الوزراء "الأمكاو"، وتوجه الدكتور هانى سويلم، وزير الرى بالتحية لكل الحضور على مشاركتهم الفعالة بالجلسة.

كما توجه بالشكر لمنظمى الاجتماعات على ما بذلوه من مجهودات للخروج بها بهذا الشكل المتميز، وأعضاء اللجنة الاستشارية الفنية للأمكاو على الحوارات البناءة التى تم عقدها خلال اليومين الماضيين، والجهات الممولة للأمكاو من الدول الأعضاء والوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى ومؤسسة بيل وميليندا جيتس والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبنك التنمية الأفريقى من خلال مرفق المياه الأفريقى.

وأكد مواصلة العمل لضمان الإدارة المستدامة للمياه فى أفريقيا من خلال الاستثمار فى البنية التحتية والحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية والتعاون الدولى وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن القرارات التى تم اتخاذها اليوم لها أهمية كبيرة فى تحقيق هذه الأهداف.

وتوجه بالدعوة لجميع الدول الأعضاء فى الأمكاو والشركاء المعنيين لتعبئة الموارد المطلوبة وتقوية الروابط والشراكات المؤسسية التي ستساعد في وضع قرارات الجمعية العامة الثالثة عشر موضع التنفيذ، لتحقيق رؤية 2025 للمياه في إفريقيا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما توجه سويلم بالدعوة للحضور للمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، والذى سيعقد خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023 تحت شعار "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة"، كما أكد على أهمية المشاركة فى فعاليات مؤتمر AfricaSan السابع الذى تنظمه دولة ناميبيا فى شهر نوفمبر المقبل، الذى يوفر منصة أخرى للحوار بين كبار كبار المسئولين وأصحاب المصلحة لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحا بالقارة الأفريقية.