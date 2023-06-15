شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه الشرب" بالجيزة تنظم قوافل مائية توعوية بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، قوافل مائية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث شهدت قريتي الخرمان بمركز أطفيح، والفهميين بمركز الصف، تنظيم قافلتين مائيتين لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض رئيس مياه الجيزة، الأنشطة التوعوية، التي نفذها فريق التوعية والمشاركة المجتمعية، لتشمل حملات طرق أبواب لحث الأهالي على أهمية الحفاظ على المياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وتوزيع مطبوعات التوعية المائية، واستطلاع رأى المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة.

وعلى صعيد آخر، قام فريق المعامل برفع عينات عشوائية من منازل المواطنين للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، بالإضافة إلى تقديم جانب من أنشطة خدمة العملاء كخدمات فحص وقراءة عدادات المياه وبحث وحل عدد من الشكاوى المحاسبية.

وفي إطار مساعي الشركة لتعزيز التواصل مع عملائها، تم تعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى التعريف بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك وتخفيض قيمة فاتورة المياه.