شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزراء المياه الأفارقة يزورون قطاع تدريب الرى مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور وزراء المياه الأفارقة المشاركين فى اجتماعات مجلس وزراء المياه " الأمكاو" مساء اليوم المركز الإقليمى للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد ختام اجتماعاتهم التى عقدت فى القاهرة على مدار 3 أيام.

يشار إلى الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 أطلقت مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه “AWARe”، بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية “WMO”والعديد من وكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة ، وتحتوى المبادرة على ستة مسارات عمل تغطى الموضوعات المختلفة للمياه والمناخ تدعم الجهود الدولية للحفاظ على المياه وتسريع التقدم نحو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة ، وإنشاء مركز أفريقي للتدريب فى مجال التكيف مع المناخ والذى كرسته مصر لخدمة هذا الغرض ، وقد أطلق المركز نشاطه الأول بالفعل فى دورة تدريبية حول "إدارة المياه في المناطق الحضرية" في الثاني من شهر مايو الماضى بمشاركة 24 متدربا من الدول الأعضاء بالأمكاو "السودان - جنوب السودان - الكونغو الديمقراطية - تنزانيا - تونس - بنين - الكاميرون - غامبيا - زامبيا"، ويتم صياغة حزم التدريب ضمن مسارات العمل الستة وتطويرها لخدمة قدرات المهندسين والفنيين .

كما تم اعتماد مبادرة AWARe من خلال "الحوار التفاعلي : المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان والذى عقد في مؤتمر الامم المتحدة للمياه ، كما تحرص مصر على تقديم المبادرة لصالح القارة الأفريقية من خلال الامكاو بإعتبارها واحدة من المبادرات الرائدة للعقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة (٢٠١٨-٢٠٢٨) ، في دعم أهداف التنمية المستدامة ، كما حقق مؤتمر COP27 اتفاقا لتمويل "الخسائر والأضرار" للبلدان المتضررة من الكوارث المناخية.