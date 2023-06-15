شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء المياه الأفارقة يزورون قطاع تدريب الرى مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر
يشار إلى الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 أطلقت مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه “AWARe”، بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية “WMO”والعديد من وكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة ، وتحتوى المبادرة على ستة مسارات عمل تغطى الموضوعات المختلفة للمياه والمناخ تدعم الجهود الدولية للحفاظ على المياه وتسريع التقدم نحو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة ، وإنشاء مركز أفريقي للتدريب فى مجال التكيف مع المناخ والذى كرسته مصر لخدمة هذا الغرض ، وقد أطلق المركز نشاطه الأول بالفعل فى دورة تدريبية حول "إدارة المياه في المناطق الحضرية" في الثاني من شهر مايو الماضى بمشاركة 24 متدربا من الدول الأعضاء بالأمكاو "السودان - جنوب السودان - الكونغو الديمقراطية - تنزانيا - تونس - بنين - الكاميرون - غامبيا - زامبيا"، ويتم صياغة حزم التدريب ضمن مسارات العمل الستة وتطويرها لخدمة قدرات المهندسين والفنيين .
كما تم اعتماد مبادرة AWARe من خلال "الحوار التفاعلي : المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان والذى عقد في مؤتمر الامم المتحدة للمياه ، كما تحرص مصر على تقديم المبادرة لصالح القارة الأفريقية من خلال الامكاو بإعتبارها واحدة من المبادرات الرائدة للعقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة (٢٠١٨-٢٠٢٨) ، في دعم أهداف التنمية المستدامة ، كما حقق مؤتمر COP27 اتفاقا لتمويل "الخسائر والأضرار" للبلدان المتضررة من الكوارث المناخية.
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