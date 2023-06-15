شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: لو ماكنش فيه بنية أساسية تليق بدولة يبقى مش بنعمل مستقبل خالص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك الكثير ينتقد بعض المشروعات داخل الدولة، متابعا: "فيه كتير يقولك الطريق ده بتعمله ليه؟ وبتردم هنا ليه؟ المستقبل بتاع البلد دي.. لو ماكنش فيه بنية أساسية تليق بدولة يبقى أنت مش بتعمل مستقبل خالص".

أضاف الرئيس السيسي، في تعقيبه على كلمة وزير النقل كامل الوزير، بافتتاح ميناء الإسكندرية: "فاكرين هعمل شغل للناس إزاى؟ هتخلي الناس تشتغل في الحتت دي وأوفر فرص عمل.. أنا كنت بقول دايما إن أفريقيا البنية الأساسية اللي فيها تحتاج آلاف المليارات من الدولارات علشان تبقى دول، وعلشان الناس فيها تعيش صحيح وتبطل اقتتال والناس بتتقاتل ليه؟.. مفيش أمل، وعلشان تعمل الأمل لازم تبني كتير جدا، مش تبني طريق زي ما الناس كلها فاكرة إننا بنعمل طريق، أنا بشرح الشرح ده ليا وللمسؤولين وللناس في مصر، وللناس المهتمة في العالم تعرف الدول ليه مش مستقرة.. الناس عايزه تعيش".

وأكمل الرئيس: "الفريق كامل الفلوس اللي اتخصصتله خلال فترة وزارة النقل 2 تريليون.. 2000 مليار جنيه، حد يقولي على مدى الـ30 سنة اللي فاتوا وزارة النقل خدت كام، أنا بقولكم الكلام ده علشان أقولكم إننا بنحفر مستقبل بلدنا، أنا ماعنديش أي شك في ده، الناس في مصر لازم تسمع كويس إن كل طوبة بتتعمل في البلد دي أنا معاها وشايفها".