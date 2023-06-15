شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى للخطوط الملاحية الفرنسية "CMA CGM" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رودولف سعادة، الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM"، وعدداً من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وذلك يأتى فى إطار حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، ورفع العلم على سفينة وادي الملوك، أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصرى.