شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اختلاف نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى الترتيب فقط والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المتحدث الرسمي أن كل نموذج أسئلة مرتبط بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة الأسئلة المقالية المرفقة به، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم الطالب بكتابة رقم النموذج الذي قام باستلامه على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وفقا للفيديو التوضيحي الذي أعلنت عنه الوزارة والذي يتضمن كافة الإرشادات والتعليمات المتعلقة بكتابة البيانات.
وأوضح أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهات مشددة باتخاذ كافة الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والتيسير للطلاب، كما وجه بالتفاعل والرد الفوري على كافة الاستفسارات المتعلقة بمنظومة الامتحانات أو أي شكاوى ترد الوزارة بشأن أية مشكلات قد تعوق انتظام سير الامتحانات.
وتهيب وزارة التربية والتعليم والفني بأولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق خلف الشائعات التي تستهدف تشتيت الطلاب وأهمية استقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية فقط.
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