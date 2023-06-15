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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات وزير النقل على هامش افتتاح محطة تحيا مصر بالإسكندرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
13 شركة وطنية تنفذ 18 كيلو مترا أرصفة داخل ميناء "السخنة"
الرئيس السيسى وجه بأن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات
9 مليارات جنيه تكلفة إنشاء محطة تحيا مصر بالإسكندرية وما استلفناش مليم
إنشاء "خط التجارة العربى" مع الأردن والعراق للتصدير لأوروبا وأمريكا
تضاعف مساحة ميناء الإسكندرية إلى 30 كيلو مترا
تم عمل 15.5 كيلو متر أرصفة بميناء الإسكندرية
تم تنفيذ توجيهات الرئيس عام 2021 بعمل ظهير أرضى للدخول لميناء الإسكندرية
إنشاء محطتين فى ميناء الدخيلة لمواجهة حجم الطلب الكبير
قريبا افتتاح محطة سكة حديد مصر فى بشتيل
ميناء أكتوبر الجاف أول ميناء تم تنفيذه بالشراكة مع وحدة المشاركة فى وزارة المالية
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