شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الأوروبى يرفع معدلات الفائدة 0.25 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع البنك المركزى الأوروبى الخميس، معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة مئوية "0.25%" فى ثامن زيادة على التوالى فى إطار سياسة التشديد النقدى لمكافحة التضخم فى منطقة اليورو.

وقال البنك فى بيان "التضخم يتباطأ لكن من المتوقع أن يظل مرتفعاً للغاية لفترة طويلة جداً". وأضاف أن سعر الفائدة على الودائع، وهو المعيار القياسي، بلغ 3,50% وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2001.