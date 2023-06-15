شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: هناك توجيهات من الوزير بالإنصات التام لكل مقترحات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المُتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه من حسن حظ ملف الصحة أن تأتى جلسة لجنة الصحة فى الحوار الوطنى بعد تصريح الرئيس السيسى بالأمس أنه سيصدق على جميع مخرجات الحوار الوطني، التى فى نطاق صلاحياته طبقا للدستور والقانون.

وأضاف حسام عبد الغفار خلال كلمة له بالجلسة التى تعقدها لجنة الصحة في الحوار الوطنى، أن هناك توجيه واضح وصريح من وزير الصحة بالإنصات التام لكل المقترحات، وكل ما يقال فى جلسة الصحة بالحوار الوطنى، والدراسة المتعمقة لكل التوصيات التى تخرج من هذه الجلسات، لافتا إلى أن كل ما تم طرحه فى الجلسة يجمعهم عامل مشترك واحد وهو الإسراع فى تنفيذها، مؤكدا أن هذا يعنى أن الحكومة تعمل على كل الملفات.

وعن أزمة الحضانات والعنايات المركزة، أشار الى أن هناك أكثر من ١٦ ألف عناية مركزة ما بين قطاع حكومى وخاص، موضحا أن المشكلة الحقيقة أننا نستخدم الرعاية المركزة كأنها قسم داخلى، متابعا :"لو طورت تقديم الخدمات فى الأقسام الداخلية سنرى أن حجم الاحتياج للعناية المركزة قل وهذا ما نعمل عليه الآن".

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المُتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى أن معدل الولادات القيصرية بلغ 82 %، مضيفا:" الولادة القيصرية سلوك اختيارى ومعناه أن كل الذى يولد قيصرى يدخل حضانة".

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة بتقليل الولادة القيصرية لتأثيرها السلبى على وجود الحضانات والعنايات المركزة، لافتا إلى أن هناك قناعة لدى السيدة الحامل أن القيصرية أسهل، وبالتالى تم العمل على متابعة دقيقة لأسباب الولادة القيصرية، وعمل حملات توعوية للأضرار الصحية للأم التى تولد قيصري، مضيفا :" وبناء على ما تم قلت النسبة، وحظرنا ومنعنا إجراء أى ولادات قيصرية بالمستشفيات الحكومية غير المبررة، مشكلة الحضانات فى مصر انتهت خلال آخر شهرين".

وعن أزمة أسرة العنايات المركزة، أشار الى أن هناك ضغط شديد على العناية المركزة بسبب تحويل المرضى الذين من المفترض أن يتواجدوا فى العناية المتوسطة فى الداخلى للعناية المركزة.

وتناقش لجنة الصحة بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، اليوم الخميس، ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى.

كما تناقش جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.

يذكر أن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى، الذى بدأ الأحد الماضي، تضمن مناقشات حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي الثلاثاء الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣م، عقدت جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.